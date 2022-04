Zwölf Bayern-Spieler auf dem Feld : Das sagt Schiedsrichter-Chef Fröhlich zum Wechselfehler

Christian Dingert (in blau) diskutiert mit Bayerns Thomas Müller. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Freiburg Der FC Bayern München steht beim 4:1-Erfolg in Freiburg für kurze Zeit mit zwölf Spielern auf dem Platz. Die Diskussionen sind groß, der Sieg wird so zur Nebensache. Wie der Wechselfehler bewertet wird, ist offen. So äußert sich Schiri-Chef Fröhlich.

Die Spieler um Comebacker Leon Goretzka hüpften ausgelassen vor der Fankurve auf und ab, doch der Sieg des FC Bayern München beim SC Freiburg geriet schnell zur Nebensache. Nach einer Wechselpanne standen beim deutschen Fußball-Rekordmeister kurzzeitig zwölf Spieler auf dem Platz, dies könnte Einfluss auf die Wertung des 4:1 (0:0) haben. Ob der Deutsche Fußball-Bund eingreifen und die Spielwertung überprüfen wird, ist unklar. Offen ist, welcher Passus des DFB-Regelwerks in diesem Fall zur Anwendung kommen würde. Zunächst müsste Freiburg wohl Protest einlegen.

„Ich verstehe es nicht mit diesem Einsprucheinlegen. Ich gehe fest davon aus, dass wir keinen Einspruch einlegen sollen und müssen. Ich gehe fest davon aus, dass es ein Regelwerk gibt. Sonst sind Spekulationen Tür und Tor geöffnet“, sagte Freiburgs Trainer Christian Streich und fügte an: „In meinem Verständnis von Gerichtsbarkeit gibt es ein Regelwerk.“

Schiedsrichter Christian Dingert hat den Vorfall „im Spielbericht vermerkt“. Es sei „eine konfuse Situation" gewesen, so Dingert bei Sky: „Es wurde eine falsche Nummer angezeigt, deswegen hat sich der Spieler Coman nicht angesprochen gefühlt. Deswegen waren kurzzeitig zwölf Spieler auf dem Feld, was natürlich nicht sein darf.“ Es habe sich laut Dingert „um 15, 16 Sekunden gehandelt“. Jetzt müsse „der DFB entscheiden“, den Vorfall habe man im Spielbericht vermerkt.

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich nahm nach dem Wechselfehler auch die Referees in die Pflicht. „Es wäre gut gewesen, wenn man vor der Spielfortsetzung noch einmal einen Check gemacht hätte. Das wäre von Schiedsrichter-Seite das Optimale gewesen“, sagte Fröhlich der Deutschen Presse-Agentur. Das Geschehen am Samstag sei vermeidbar gewesen, befand der frühere Top-Schiedsrichter.

Nach den Einwechslungen von Niklas Süle und Marcel Sabitzer in der 86. Minute hatte zunächst lediglich ein Spieler das Feld verlassen. „Es gab die skurrile Situation. Es war diffus, Coco Tolisso ist reingerannt, weil er Magenprobleme hatte. Dann hat der Vierte Offizielle die falsche Nummer angezeigt. King (Anm. d. Red.: Coman) wusste nicht, dass er runter musste. Es waren zwei Querbälle. Es war nichts Spielentscheidendes“, sagte Trainer Julian Nagelsmann.

Sollte die Begegnung gegen seine Mannschaft gewertet werden, wäre es ein herber Rückschlag auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge. „Jetzt müssen wir alle ein bisschen runterkommen und drüber nachdenken“, sagte SC-Sportvorstand Jochen Saier.

„Das ist schon sehr komplex gewesen“, sagte Fröhlich. Menschlich sei die Verwirrung nachvollziehbar gewesen. „Aber Komplexität hin oder her: Es ist nicht schön, dass bei einem Fußballspiel am Ende darüber geredet wird“, sagte Fröhlich. Der Schiedsrichter-Boss will die Situation mit den DFB-Referees noch einmal besprechen. „Es hat etwas mit Konzentration und mit Übersicht zu tun. Darüber müssen wir mit den Schiedsrichtern intern nochmal sprechen“, sagte Fröhlich.

Schiedsrichter Felix Zwayer, der in Freiburg als Video-Assistent im Einsatz war, geht unterdessen nicht von einer neuen Wertung am Grünen Tisch aus. „Es ist aus meiner Sicht nicht mit einer Situation zu vergleichen, wenn ein Spieler, der nicht im Spielbericht steht, am Spiel teilnimmt“, sagte der 40-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF: „Der Spieler, der zu viel auf dem Platz war, war ein grundsätzlich spielberechtigter Spieler.“

Es habe „eine Verkettung“ unglücklicher Umstände gegeben. „Es gab einen Auswechselvorgang, der ist nicht so gelaufen, wie er laufen sollte“, meinte Zwayer: „Es ist eine falsche Nummer angezeigt worden. Aber dann liegt es in der Verantwortung des Schiedsrichterteams einen Wechsel regelkonform durchzuführen. Die Aufgabe wird normal dem Vierten Offiziellen übertragen.“

Sportlich lief es im Freiburger Schneegestöber für die Gäste ganz ordentlich. Goretzka (58.) traf bei seinem ersten Einsatz nach 119 Tagen per Kopf (58.). Nach dem Ausgleich von Nils Petersen (63.) retteten Blitz-Joker Serge Gnabry (73.), Kingsley Coman (82.) und Sabitzer (90.+6) die Generalprobe vor dem Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale am Mittwoch beim FC Villarreal.

