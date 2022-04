„Ritt auf der Rasierklinge“ : Der Fußball leidet weiter unter der Pandemie

Frankfurt Die deutschen Profiklubs leiden weiter unter der Corona-Pandemie. In den Topligen gibt es ein Umsatzminus von über einer Milliarde Euro, Donata Hopfen schlägt Alarm.

Die Kassen immer leerer, die Milliarden-Schallmauer durchbrochen - und noch kein wirkliches Ende in Sicht: Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie lassen im deutschen Fußball immer lauter die Alarmglocken schrillen. "Wir erleben eine beispiellose Zäsur. Die Zeit des nahezu selbstverständlichen Wachstums scheint vorüber", sagte DFL-Chefin Donata Hopfen. Der am Freitag veröffentlichte Wirtschaftsreport der Deutschen Fußball Liga liefert erschreckende Zahlen.

So beläuft sich das Umsatzminus der Erst- und Zweitligisten in den von Corona geprägten Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 bereits auf über eine Milliarde Euro - und der Trend dürfte sich fortsetzen. "Corona hatte in den vergangenen beiden Jahren bereits drastische wirtschaftliche Auswirkungen auf die Bundesliga und 2. Bundesliga", meinte Hopfen: "Leider betrifft das auch die aktuell laufende Saison - vor allem, weil die Tribünen erneut oftmals leer bleiben mussten."

Eine Lösung könnte für viele Vereine auch eine Reduzierung der Gehälter sein. Denn entgegen des Umsatztrends steigen die weiter rasant an, mit 1,57 Milliarden gaben die Erstligisten 2020/21 in diesem Bereich 135 Millionen mehr aus als in der letzten Saison vor der Pandemie 2018/19. Demgegenüber sind in der Vorsaison allein die Spieltagseinnahmen durch weniger Ticketverkäufe um 95 Prozent von 650 Millionen auf 35,5 Millionen Euro eingebrochen.