Drittliga-Spieltage 35 bis 38 terminiert : MSV gastiert am Montag in Mannheim

MSV gastiert am Montag in Mannheim

Duisburg Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat am Freitag die restlichen Spieltage der Drittliga-Saison 2021/22 zeitgenau angesetzt. Der MSV Duisburg muss noch einmal sonntags, einmal montags und zweimal samstags ran.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat in der 3. Liga nun auch die Spieltage 35 bis 38 zeitgenau angesetzt. Der MSV Duisburg muss demnach an den letzten vier Spieltagen zweimal samstagnachmittags sowie jeweils einmal montagabends und sonntagnachmittags ran.

Am 35. Spieltag empfangen die Zebras den TSV 1860 München in der heimischen Arena. Das Rückspiel gegen den Münchner steigt am Sonntag, 24. April, um 13 Uhr. Zum letzten Mal montags müssen die Duisburger am 36. Spieltag ran. Das Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim findet am 2. Mai statt. Anpfiff ist um 19 Uhr.