Fußball-Kreis Kleve/Geldern : Klaus Engel jetzt offiziell Chef der Schiedsrichter

Kreis Kleve Beim Schiedsrichter-Tag im Schützenhaus Kellen wurde der Kleve Theo Hogekamp für seine langjährigen Verdienste mit der Goldenen Verbandsmedaille ausgezeichnet.

Die unauffälligen Schiedsrichter sind in der Regel besonders gut. Auf dem Schiedsrichtertag des Fußball-Kreises Kleve/Geldern durften die Unparteiischen ausnahmsweise einmal im Mittelpunkt stehen. Bevor im Schützenhaus Kellen die Stimmzettel zur Wahl des neuen Kreisschiedsrichter-Ausschusses ausgepackt wurden, ergriffen einige Ehrengäste das Wort. So lobte Kreis-Geschäftsführer Richard Peters die Referees im Kreisgebiet. Man höre zwar immer wieder aus ganz Deutschland schockierende Geschichten über den Umgang mit Schiedsrichtern. „Aber dank eurer Leistungen begegnen die Fußballer im Kreis den Frauen und Männern an der Pfeife mit sehr viel Respekt“, so Peters.