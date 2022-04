Starker Auftritt gegen Hertha : Lucas Alario beweist seinen Wert für die Werkself

Leverkusen Das Traumtor des Argentiniers leitet eine furiose Viertelstunde ein, die letztlich das Spiel gegen Hertha BSC für Bayer entscheidet. Der Geniestreich des Angreifers ist auch das Ergebnis eines Seitenwechsels auf den Flügeln.

Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für Lucas Alario . Er fand sich häufig auf der Ersatzbank wieder, auch die Verletzung von Topstürmer Patrik Schick brachte ihm keine Garantie für die Startaufstellung. Der Argentinier war bisweilen auch das Opfer notwendiger Systemveränderungen. Trat Bayer mit einer Dreier-, beziehungsweise Fünferkette an, war für den 29-Jährigen kein Platz in der ersten Elf. Zudem setzte Gerardo Seoane bisweilen lieber auf Winterzugang Sardar Azmoun, der Spielpraxis braucht. Oder der Trainer der Werkself setzte gar auf eine Angriffsreihe ohne gelernten Mittelstürmer.

Beim 2:1 (2:1)-Sieg gegen Hertha BSC spielte Alario von Beginn an – und hinterließ bleibenden Eindruck. Das liegt vor allem an der Szene aus der 35. Minute. Moussa Diaby setzte sich über die rechte Seite gekonnt durch und spielte einen flachen, durchaus scharfen Ball in den Strafraum. Dort kam Alario der Kugel entgegen, nahm sie technisch stark an und mit, ehe er einen satten Schuss aus der Drehung folgen ließ. Herthas Verteidiger Marc-Oliver Kempf hatte dem nichts entgegenzusetzen. Das gilt auch für Berlins Ersatzkeeper Marcel Lotka, der nach einer Viertelstunde für den verletzten Alexander Schwolow in die Partie kam – ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Ausbildungsklub. Der 20-Jährige konnte Alarios Geschoss nicht entschärfen. Es schlug präzise im linken oberen Eck ein.