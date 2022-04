Traumtor von Lucas Alario : Bayer schlägt Hertha und festigt Platz drei

Leverkusen Lucas Alario und Karim Bellarabi treffen bei Bayer Leverkusens 2:1-Sieg und verhageln Felix Magaths Einstand auf der Trainerbank von Hertha BSC. Während die Werkself Kurs Richtung Champions League hält, stecken die Berliner im Abstiegskampf fest.

Es war ein Tag der großen und kleinen Comebacks in der BayArena. Bei der Werkself saß nach knapp sechs Wochen Verletzungspause Topstürmer Patrik Schick auf der Bank, bei Hertha BSC Trainer Felix Magath zum ersten Mal seit Oktober 2012 in der Bundesliga. Torwart Marcel Lotka, der in Leverkusens Jugend ausgebildet wurde, kam durch die Verletzung von Alexander Schwolow nach einer Viertelstunde ins Spiel gegen seinen Ausbildungsverein – und Fans waren auch wieder in größerer Anzahl zugelassen. Genauer gesagt: 75 Prozent Auslastung war erlaubt, höchstens aber 25.000 Zuschauer. Fußball wurde auch gespielt: Leverkusen gewinnt 2:1 (2:1) und festigt Platz drei in der Tabelle.