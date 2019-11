„In Ruhe überlegen“ : FC Bayern lässt sich laut Hoeneß bei der Trainersuche Zeit

Hannover Der FC Bayern hat laut Präsident Uli Hoeneß keine Eile, einen neuen Trainer zu präsentieren. Bis zum Auswärtsspiel gegen Fortuna in drei Wochen wolle man wissen, wie es in der Trainerfrage weitergehe, sagte Hoeneß.

Bayern München lässt sich nach der Trennung von Niko Kovac (48) bei der Suche nach einem neuen Trainer laut Präsident Uli Hoeneß (67) Zeit. Die Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister werden sich in den nächsten Tagen "in Ruhe überlegen, wie wir damit umgehen", sagte Hoeneß am Rande einer Gedenkveranstaltung zu Ehren von Robert Enke in Hannover: "Ich denke, dass wir bis zum nächsten Auswärtsspiel in Düsseldorf in drei Wochen wissen, wie es in der Trainerfrage weitergeht." Bayern trifft nach der Länderspielpause am 23. November auf die Rheinländer.