Trainer-Kandidaten beim FC Bayern : Mourinho, Rangnick oder ten Hag – der Kovac-Nachfolger wird ein Kompromiss

Bayern München muss nach der Entlassung von Niko Kovac schnell einen Nachfolger präsentieren. Ein Blick auf die Kandidaten auf den Trainerjob lässt aber bereits erkennen: der Neue wird wieder ein Kompromiss.

Mit einer Eilmeldung am Sonntagabend hat ein wenig Normalität in der Bundesliga Einzug gehalten. Lange zehn Spieltage schienen sich die Klubs regelrecht auf ein neues Arbeitsethos verabredet zu haben. Nun hat Bayern München selbst die erste Trainerentlassung der Bundesliga-Saison produziert.

Vor den Augen der Fußballnation, frei empfangbar im ZDF, wurde der Rekordmeister am Samstag seziert. Der 5:1-Sieg der Frankfurter Eintracht besiegelte das Schicksal ihres Ex-Trainers, der vor rund eineinhalb Jahren dem Lockruf des Branchenprimus nachgab. Kovac selbst hätte im Anschluss an dieses Spiel mutmaßlich keinen höheren Geldbetrag auf den Fortbestand seines Arbeitsverhältnisses gesetzt. Inzwischen ist Gewissheit, dass die Bayern schnellstmöglich einen Neuen brauchen. Hansi Flick übernimmt vorerst die Geschäfte – keine Konstellation, die auf Dauer angelegt ist.

Dabei sind sich die Bayern-Entscheider durchaus bewusst, wie kompliziert der Markt in diesen Tagen ist. Wäre der optimale Trainer verfügbar, vielleicht hätten die Zweifel an Kovac sie schon früher zu einer Entscheidung bewegt. Obwohl derzeit keine optimale Lösung in Aussicht steht, ist die Liste der Kandidaten für die Kovac-Nachfolge übersichtlich.

Massimo Allegri

Während seiner fünfjährigen Amtszeit in Turin gab es in Italien keinen anderen Meister als Juventus zudem zog er zweimal ins Champions-League-Finale ein. Die Arbeit mit charakterlich anspruchsvollen Stars ist ihm vertraut. Referenzen, mit denen er bei den Bayern-Bossen offene Türen einrennt. Von Karl-Heinz Rummenigge ist überliefert, dass er fließend italienisch spricht. Das hat er weiten Teilen des Kaders allerdings voraus. Die Sprachbarriere könnte seine Arbeit in Deutschland zumindest kurzfristig erschweren. Mit Carlo Ancelotti und Pep Guardiola gibt es in der jüngeren Vereinsgeschichte der Bayern zwei Beispiele für höchst unterschiedliches Abschneiden von Nicht-Muttersprachlern. Allerdings hat Allegri weder als Spieler noch als Trainer jemals außerhalb Italiens gearbeitet. Geografisch betrachtet liegt München zwar näher an Turin als etwa an Hamburg, wie schnell sich Allegri in Bayern akklimatisieren würde, ist aber Spekulation. Angesichts der wichtigen anstehenden Aufgaben wäre Allegri ein Risiko. Ob er selbst überhaupt dazu bereit wäre, sein selbst verordnetes Sabbatical bis 2020 vorzeitig zu beenden, ist eine weitere Frage.

Erik ten Hag

Nach einer aufsehenerregenden Champions-League-Saison mit Ajax Amsterdam ist der Niederländer einer der Trainer der Stunde auf dem internationalen Markt. Seine Handschrift ist unverkennbar: Attraktiver, intensiver Offensivfußball, den auch schon sein Vorgänger Peter Bosz mit beachtlichen Erfolgen praktizieren ließ. Ob sich der niederländische Systemfußball einfach nach München exportieren lässt, ist jedoch fraglich. Für ten Hag wäre es ein rasanter Karrieresprung. Von 2013 bis 2015 war er zwar bereits Bayern-Trainer – allerdings bei der zweiten Mannschaft in der Regionalliga. Die Go Ahead Eagles Deventer und der FC Utrecht stehen als weitere Stationen seiner Cheftrainer-Karriere in seinem Lebenslauf. Nach Niko Kovac wäre ten Hag erneut ein wenig prominenter Name, der wohl von Beginn an mit Zweifeln zu kämpfen hätte. Auch wenn ten Hag in Amsterdam noch länger vertraglich gebunden ist, ließe sich diesbezüglich aber wohl eine Lösung finden.

Jose Mourinho

Es gibt kaum einen prominenteren Namen in der Trainerwelt. Man kann ausufernd seine Erfolge referieren, genauso gut genügt zu sagen, dass er alles gewonnen hat. Nach einer insgesamt glücklosen Station bei Manchester United erscheint der „Special One“ inzwischen jedoch entzaubert. Mourinho wird ein unverbesserlicher Hang zu einigermaßen fürchterlichem Defensivfußball vorgeworfen. Sein Verhältnis zur Öffentlichkeit insgesamt und der Presse im Besonderen ist mindestens kompliziert. Dafür bewegt der kapriziöse Portugiese sich auf der internationalen Bühne so sicher wie im eigenen Wohnzimmer und verfügt zweifellos über genug Erfahrung, um auf Anhieb weiterhelfen zu können. Fraglich jedoch, ob die Bayern bereit sind, sich für seinen großen Namen auf seine Persönlichkeit und seinen Fußball einzulassen.

Jupp Heynckes

Die Bayern-Bosse wissen nur zu gut, was sie an Jupp Heynckes hatten. Inzwischen sind aber alle Witze erzählt, und auch der Rekordmeister weiß, dass eine erneute Interimslösung mit dem Altmeister vor allem Zeit kosten würde. Die Antwort auf die Frage nach einer überzeugenden Lösung für die mittelfristige Zukunft des Klubs kann unmöglich Heynckes lauten. Zudem hat der 74-Jährige sehr glaubhaft gemacht, dass er nicht mehr zur Verfügung steht.

Ralf Rangnick

Eigentlich war der 61-Jährige bereits von der Seitenlinie ins Management gewechselt, als er bei RB Leipzig noch mal sehr erfolgreich den Trainerposten übernahm. Inzwischen koordiniert er die internationalen Fußballaktivitäten des Getränkekonzerns Red Bull. Vorausgesetzt, dass Rangnick sich bereiterklären würde, wäre er kurzfristig die verlässlichste Lösung. In der Bundesliga hat er nachdrücklich seine Expertise unter Beweis gestellt. Allerdings ist Rangnick nicht bloß ein Trainer. Er verfolgte bei allen seinen Stationen stets einen ganzheitlichen Ansatz. Um seine Vorstellungen von Fußball beim Rekordmeister zu implementieren, würde er wohl weitreichende Befugnisse einfordern. Fraglich, ob die Bayern ihm diese zugestehen wollen.

Mauricio Pochettino