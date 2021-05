Weg frei für Fortuna? : FC Bayern bestätigt Abschiede von Co-Trainern Klose und Gerland

München Ist jetzt der Weg frei für Fortuna Düsseldorf? Wie der FC Bayern am Dienstag bestätigte, werden Miroslav Klose und Hermann Gerland den Verein im Sommer verlassen.

Der Verein nannte die zwei am Dienstag „Persönlichkeiten“, die „sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten große Verdienste um den deutschen Rekordmeister erworben haben“. Der WM-Rekordtorjäger Klose (42) verlängerte seinen Vertrag nicht, Gerland (66) löst seinen bis 2022 laufenden Kontrakt auf.

„Man kann gar nicht hoch genug bewerten, was Hermann Gerland für den FC Bayern geleistet hat“, sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge über die zweieinhalb Jahrzehnte, in denen Gerland in München aktiv war.