Weltmeister von 2014 : Was für und was gegen Klose als Fortuna-Trainer spricht

Foto: Rheinische Post/Imago 42 Bilder Das sind die möglichen Trainerkandidaten bei Fortuna

Analyse Düsseldorf Wie unsere Redaktion bereits am Montag berichtet hatte, ist Miroslav Klose einer der möglichen Trainerkandidaten bei Zweitligist Fortuna. Was für eine Verpflichtung des 42-Jährigen spricht und was dagegen. Und wie der Fahrplan des Vereins mit Uwe Rösler aussieht.