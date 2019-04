Vorentscheidung verpasst : Bayern schiebt mächtig Frust

München Der FC Bayern hat die Chance, im engen Titelkampf für eine Vorentscheidung zu sorgen leichtfertig vergeben. Der Frust bei den schwachen Münchnern ist vor den Wochen der Wahrheit entsprechend groß.

Nach seinem "Wort zum Sonntag" stieg Thomas Müller mit finsterer Miene und reichlich bedient in den Mannschaftsbus. "Die Moral von der Geschichte: Die Situation hat sich zwar verbessert, aber wir haben einen kleinen Tritt in den Arsch bekommen, dass wir nun noch angestachelter in die nächsten Partien gehen", sagte der 29-Jährige nach dem schmeichelhaften 1:1 (0:0) des FC Bayern im 191. Derby beim Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg.