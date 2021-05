Rekordmeister dankt Spanier : Martinez verlässt den FC Bayern am Saisonende

Martinez verlässt den FC Bayern am Saisonende

Javi Martinez wird den FC Bayern nach dem Saisonende verlassen. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag bekannt und bedankte sich emotional beim Spanier.

Der FC Bayern München und sein langjähriger Profi Javi Martínez haben das Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit in diesem Sommer offiziell verkündet. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag im Sommer wie erwartet „einvernehmlich“ nicht verlängert. Wo die Zukunft des 32-jährigen Spaniers liegt, wurde nicht bekanntgegeben. „Javi war neun Jahre lang ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft, die in dieser Zeit Historisches geleistet hat“, sagte der zukünftige Vorstandschef Oliver Kahn. Zum Saisonende werden außer Martínez auch David Alaba, Jérôme Boateng und Trainer Hansi Flick verabschiedet.