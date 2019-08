Köln siegt im Elfmeterschießen : Horn hält drei Elfer - Fortuna-Leihspieler verschießt

Wiesbaden Schwach begonnen, kurz geglänzt, wieder nachgelassen und am Ende doch gejubelt: Mit ganz viel Schatten und wenig Licht ist der 1. FC Köln in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Der Aufsteiger gewann die Zitterpartie beim Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden mit 3:2 im Elfmeterschießen.

Das Pflichtspiel-Debüt des Kölner Cheftrainers Achim Beierlorzer ist im DFB-Pokal erst nach einer Zitterpartie und einem 3:2 im Elfmeterschießen (3:3, 2:2, 2:0) beim SV Wehen Wiesbaden gelungen. Vor 8000 Zuschauern in der ausverkauften BRITA-Arena hatte Bundesliga-Rückkehrer 1. FC Köln am Sonntag aber bis zum 1:0 durch Jhon Cordoba (39. Minute) viel Mühe gegen den Zweitliga-Aufsteiger. Das 2:0 kurz vor der Pause schoss Florian Kainz (42.). Mit einem Doppelpack sorgte Jeremias Lorch (53./56.) für das 2:2. Das Kölner 3:2 in der Verlängerung durch Louis Schaub (107.) konnte Daniel Kyereh (118.) erneut ausgleichen. Ausgerechnet Kyereh gehörte zu den den drei Schützen, die ihre Elfmeter vergaben. Für die Entscheidung zugunsten der Kölner sorgte Birger Verstraete.

Der viermalige Pokalsieger (1978, 1977, 1968, 1954) aus der Domstadt tat sich im Duell der Aufsteiger anfangs schwer. Während die Platzherren den Gegner früh störten, Druck machten und zunächst die spielerischen Akzente setzten, produzierten die Kölner viele Fehlpässe und konnten keine Spiellinie finden. Außerdem hatten sie Glück, in der Anfangsphase nicht in Rückstand zu geraten.

Danach entwickelte sich die Partie zum offenen Schlagabtausch - mit den besseren Chancen für die Kölner. In der 70. Minute konnten Wehens Schlussmann Lukas Watkowiak nach Fernschuss von Ehizibue mit einer Glanzparade den Ball über die Latte lenken. Kurz danach wehrte er einen von Simon Terodde am linken Pfosten platzierten Aufsetzer ab und brachte sein Team in die Verlängerung. Gleich nach Start der Nachspielzeit war es wieder Terodde (93.), der für Gefahr sorgte: Erst schoss er Watkowiak an, dann traf er den Außenpfosten.