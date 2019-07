FC-Trainingsstart : Viel Applaus für Beierlorzer - Hoffen auf Nakamba

Köln Am Donnerstag hat für Aufsteiger 1. FC Köln offiziell die Operation Klassenerhalt begonnen. Der neue Trainer Achim Beierlorzer zeigte sich nach der ersten Einheit auf dem Platz zuversichtlich.

27 Akteure standen zum Start auf dem Platz, einer stand am Spielfeldrand und gab reichlich Autogramme. Christian Clemens, der nach seinem Kreuzbandriss noch lange ausfällt, schaute bei der ersten Raseneinheit seines Teams zu, das an den ersten beiden Tagen der Woche unter Ausschluss der Öffentlichkeit diverse Leistungstests absolviert hatte.

Nach der rund 90-minütigen Einheit waren vor allem Unterschriften und Selfies mit den Neuzugängen Birger Verstraete, Kingsley Ehizibue und Kingsley Schindler begehrt. Kapitän Jonas Hector, Jorge Mere und Louis Schaub, die nach dem Saisonende in der Liga jeweils noch mit ihren Nationalteams im Einsatz waren, fehlten noch bei dem kleinen Volksfest mit reichlich Kölsch und Bratwurst für die Zuschauer.

Insgeheim haben die Fans gehofft, dass in Wunschspieler Marvelous Nakamba am Donnerstag ein weiteres neues Gesicht präsentiert wird. Angeblich ist der 25 Jahre alte Mittelfeldstratege mit dem FC bereits einig, lediglich die Verhandlungen mit dessen Arbeitgeber FC Brügge gestalten sich offenbar schwierig. Nach Angaben belgischer Medien fordert Brügge für den Nationalspieler Simbabwes, der noch bis 2021 in Belgien unter Vertrag steht, sieben Millionen Euro.