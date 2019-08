Ende einer Ära : 1. FC Köln verabschiedet Vereinsmaskottchen Hennes VIII. in den Ruhestand

Köln Das Vereinsmaskottchen des 1. FC Köln, Hennes XIII. hört auf. Der zwölf Jahre alte Geißbock hat Altersleiden. Sein Nachfolger steht schon fest.

Das Ende einer Ära beim 1. FC Köln: Vereinsmaskottchen Hennes VIII. wird bei der Saisoneröffnung des Fußball-Bundesligisten in den Ruhestand verabschiedet. Aus "gesundheitlichen Gründen" kann der mittlerweile zwölf Jahre alte Geißbock nicht mehr Spieltag für Spieltag am Spielfeldrand im Kölner Stadion stehen. Das teilte der Klub am Donnerstagabend mit. Das Tier, das den FC seit August 2008 als Maskottchen begleitete hat, leide "unter altersbedingter Arthrose" und könne künftig noch in seinem Gehege im Kölner Zoo besucht werden.