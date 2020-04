Sportchef Heldt stellt klar : 1. FC Köln nicht von der Insolvenz bedroht

Köln Horst Heldt hat klargestellt, dass der 1. FC Köln selbst bei einem möglichen Saison-Abbruch nicht in seiner Existenz bedroht sei. Kölns Sportchef äußert zudem Zweifel an den Berichten, nach denen zahlreiche deutschen Profi-Klubs vor der Insolvenz stehen.

Wie einige andere Bundesligisten begann auch der FC am Montag wieder mit Trainingseinheiten in Kleingruppen auf dem Platz. Wegen der Coronavirus-Pandemie war zuletzt nur individuelles Training der Spieler möglich. „Ich habe heute erstmal in strahlende Gesichter gesehen“, berichtete Heldt. Der 50-Jährige bezeichnete die Wiederaufnahme des gemeinschaftlichen Trainings unter strengen Auflagen als „vielleicht ersten Schritt zurück in die Normalität“.