Medienbericht : 13 von 36 Profiklubs droht wegen Corona-Krise die Insolvenz

Berlin Die Corona-Krise stürzt viele Klubs in finanzielle Schwierigkeiten. Die Situation scheint allerdings dramatischer, als zunächst angenommen. Laut eines Medienberichts droht 13 Klubs noch in dieser Saison die Insolvenz, wenn der Ball nicht bald wieder rollt.

Normalerweise würde in diesen Tagen die heiße Phase der Saison beginnen - auf dem Platz und abseits davon. Manager würden Vertragsverhandlungen führen, die letzten Details eines Transfers besprechen und vielleicht noch einen Sponsoren-Deal einfädeln. Doch was ist in Zeiten der Coronakrise schon normal? Was sind all diese Gespräche wert, wenn die Existenz bedroht ist?