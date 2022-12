Fußball-Regionalliga Am Torwart liegt’s ganz bestimmt nicht

Am Samstag reist die Mannschaft von Trainer Bekim Kastrati ins 200 Kilometer entfernte Siegerland und trifft dort auf den 1. FC Kaan-Marienborn, der in der Herkules-Arena seine Spiele austrägt. Herkules-Arena – passender kann ein Stadionname für die bevorstehende Aufgabe des Tabellenletzten kaum sein. Der hochkarätig besetzte Gastgeber spielt als Aufsteiger eine bärenstarke Saison und steht mit 28 Punkten auf einem ausgezeichneten sechsten Platz. Kurz zur Erinnerung: Bereits im Hinspiel präsentierte sich der 1. FC Kaan-Marienborn an der Römerstraße reif und abgeklärt und behielt verdient mit 1:0 die Oberhand.