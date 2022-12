Klage um Spielerberater Prozess um Modeste-Transfer in Kleve erneut verschoben

Um den Transfer eines Bundesliga-Profis zum 1. FC Köln geht es am Landgericht Kleve. Kläger ist ein Spielervermittler, Beklagte ist eine Spielerberater-GmbH. Der Kläger fordert von der Beklagten gut 350.000 Euro, weil er an dem Transfer des Profifußballers zum 1. FC Köln mitgewirkt haben will. Verhandelt wird die Sache vor einer Kammer für Handelssachen. Um welchen Bundesliga-Profi es sich handelt, teilte das Gericht zwar nicht mit. Aufgrund des Transferzeitraums (November 2018) liegt aber nahe, dass es sich um den französischen Stürmer Anthony Modeste handelt, der mittlerweile bei Borussia Dortmund in Diensten steht. Modeste kehrte im November 2018 aus China zum 1. FC Köln zurück.