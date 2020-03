Kostenpflichtiger Inhalt: Geisterspiele in der Bundesliga : Diese Entscheidung war längst überfällig

Im Borussia-Park wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Meinung Mönchengladbach In Mönchengladbach wird zum ersten Mal in der Geschichte der 1. Fußball-Bundesliga ein sogenanntes Geisterspiel ausgetragen. Die Partie zwischen Borussia und dem 1. FC Köln wird nicht die letzte Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit bleiben. Und das ist gut so.