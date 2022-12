Talentförderung beim DFB Schäfer nimmt Bierhoff nach dem WM-Aus in die Pflicht

Winfried Schäfer hat die Sätze nicht vergessen, die Rio Ferdinand, der frühere englische Top-Stürmer, 2014 nach Deutschlands WM-Triumph in Brasilien sagte. „Er hat unsere Nachwuchsarbeit in höchsten Worten gelobt, er sah unglaubliche viele Talente bei uns“, erinnert sich Ex-Profi und Trainer-Globetrotter Schäfer. „Leider ist da heute ganz anders, wir bilden viel zu wenig Talente aus, die auf Weltniveau mithalten können, das hat die WM in Katar gezeigt“, sagt Schäfer im Gespräch mit unserer Redaktion.