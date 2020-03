Twitter-Spieltag : Bellinghausen schießt Fortuna zum Derbysieg gegen den 1. FC Köln

Axel Bellinghausen jubelt über ein Tor im Jahr 2012 (Archiv). Foto: HORSTMUELLER GmbH

Düsseldorf Auch wenn der Ball derzeit nicht rollt: Das Derby zwischen Fortuna und dem 1. FC Köln wurde trotzdem ausgetragen. Und zwar auf Twitter. Die Highlights der Partie.

Bis mindestens zum 2. April pausiert die Bundesliga wegen der Corona-Krise. Viele Vereine werden in dieser Zeit erfinderisch. Teil der Anti-Corona-Langeweile-Ideen ist der Twitter-Spieltag, bei dem einige Klubs gemeinsam mit ihren Fans die Begegnungen imaginär live tickern. Auch Fortuna Düsseldorf machte mit – und schlug den 1. FC Köln im Rhein-Derby natürlich völlig überraschend mit 3:0. Die Höhepunkte:

❗️ Twitter-Spieltag ❗️



❗️ Twitter-Spieltag ❗️



Eigentlich würden wir heute live über unser Derby twittern - heute seid Ihr aber dran! Tobt Euch unter #KOEF95 mit Euren Liveticker-Einträgen aus, wir retweeten sie und machen gemeinsam das Beste aus der Situation. Um 15:30 geht's los! #f95 | 🔴⚪️ pic.twitter.com/uDX5OeWow0 — Fortuna Düsseldorf (@f95) March 21, 2020

Pünktlich um 15.30 Uhr pfeifen Verein und Fans die Partie im Rheinenergiestadion an. Der Ablauf: Fans twittern unter dem Hashtag #KOEF95 Bilder und Statements. Die besten teilt Fortuna auf ihrer offiziellen Seite und stellt so den Spielverlauf nach. Bei so viel Fan-Macht lässt das Führungstor nicht lange auf sich warten.

⏰ 17. | 0:1



⏰ 17. | 0:1



Da ist es endlich! 😍#f95 | 🔴⚪️ | #KOEF95 https://t.co/tdqZpM1Io9 pic.twitter.com/B1kj528adr — Fortuna Düsseldorf (@f95) March 21, 2020

Nach Rouwen Hennings’ Treffer legt Kaan Ayhan in der 20. Minute nach. Doch selbst in der Wunschwelt Twitter läuft anscheinend nicht alles glatt, so lange es den Videoassistenten im Kölner Keller gibt.

⏰ 27. | 0:2



⏰ 27. | 0:2



Zählt nicht. 📺👎#f95 | 🔴⚪️ | #KOEF95 https://t.co/nO48X4g7qm pic.twitter.com/TUz2lwO2ve — Fortuna Düsseldorf (@f95) March 21, 2020

Die 2:0-Führung ist für die Düsseldorfer natürlich kein Grund, in den Verwaltungsmodus zu schalten. Mannschaft und Fans bleiben weiter hungrig auf den Derbysieg.

⏰ 42. | 0:2



⏰ 42. | 0:2



😋😋😋#f95 | 🔴⚪️ | #KOEF95 https://t.co/whAxQFu28r — Fortuna Düsseldorf (@f95) March 21, 2020

Nach der Halbzeit zeigen sich die Fortuna-Fans bei Twitter dann zumindest zeitweise realistisch und räumen dem 1. FC Köln wenigstens ein paar Chancen ein. Doch spätestens in der 70. Minute ist dann auch dem letzten Ticker-Leser klar, dass dieses Derby wirklich nur imaginär ist.

⏰ 70. | 0:2



⏰ 70. | 0:2



Uwe Rösler greift bei diesen Jokern GANZ tief in die Trickkiste. 😁#f95 | 🔴⚪️ | #KOEF95 https://t.co/Q24g4frN3V pic.twitter.com/wtPYIiie2e — Fortuna Düsseldorf (@f95) March 21, 2020

Mit der Einwechslung von Sascha Rösler und Axel Bellinghausen ist es allerdings noch nicht getan. Bellinghausen muss nach dem Wunsch der Fans natürlich noch zum Derbyhelden aufsteigen und mit einem überragenden Solo das 3:0 für Fortuna schießen.

⏰ 83. | 0:3



⏰ 83. | 0:3



Axel! 🤩#f95 | 🔴⚪️ | #KOEF95 https://t.co/zrNQyiCugs — Fortuna Düsseldorf (@f95) March 21, 2020

Und so endet das Rheinderby so, wie es sich wahrscheinlich viele Fortuna-Fans gewünscht hätten. Ob der Ausgang wirklich realistisch ist, sei mal dahingestellt. Fest steht: In der fußballfreien Zeit gab es somit zumindest etwas Abwechslung und einige Corona-freie Nachrichten für alle Fortunen.

(kron)