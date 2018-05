1. FC Köln: Profis müssen nach Saisonende weiter trainieren

Köln Die Profis von Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln müssen ihren Urlaub in diesem Jahr später antreten. Nach Medieninformationen hat der FC für die Phase nach dem letzten Saisonspiel am Samstag beim Tabellen-16. VfL Wolfsburg Fitnesstests angesetzt.

Damit will Noch-Trainer Stefan Ruthenbeck schon vorzeitig die Grundlagen für einen guten Start in die kommende Zweitligasaison schaffen. Vom 18. Mai an dürfen die FC-Spieler dann in Urlaub. Das bestätigte der Verein am Mittwoch.