Besondere Trainingseinheit Wie sich drei Fortuna-Profis im Blindenfußball bewährten

Und auch Dittrich ist stolz – auf seine Mannschaft, die erst seit einem Jahr in der Bundesliga spielt und sich stetig steigert. Und er lobt die Profis, die sich auf das ungewohnte Terrain gewagt haben. „Blindenfußball ist schon eine ganze andere Sache“, betont der Trainer. „Nur ganz am Anfang hatten alle ein bisschen Respekt voreinander und vor der Aufgabe, dann haben sie es sehr gut gemacht.“ So wie sein Team in der Bundesliga. Noch sind es zu wenig Spieler aus dem eigenen Verein, weswegen eine Spielgemeinschaft mit dem PSV Köln nötig ist. Dittrich hat sich das Ziel gesetzt, binnen fünf Jahren im Mittelfeld der Liga mitspielen zu können. „Und jedes Jahr eine Mannschaft zu ärgern, die schon länger dabei ist“, ergänzt er.