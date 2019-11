Kölns Sportchef : Heldt verspricht den Klassenerhalt und erwägt Psychologen-Einsatz

Köln Die sportliche Lage beim 1. FC Köln ist angespannt. Sportchef Horst Heldt erwägt die Zusammenarbeit mit einem Psychologen. In Sachen Klassenerhalt lässt sich der 49-Jährige aber trotz aller Probleme zu einem Versprechen hinreißen.

Der FC hatte sich nach dem 1:2 gegen die TSG Hoffenheim am 8. November zunächst von Veh und anschließend von Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Für den inzwischen zum FSV Mainz gewechselten Beierlorzer ist nun Gisdol FC-Coach. Die Kölner sind nach zwölf Spieltagen Tabellen-Vorletzer.

„Ich verstehe die Panik im Umfeld, die Angst der Fans, aber wir dürfen eben nicht in Panik verfallen“, sagte Heldt im Interview der „Bild“ (Donnerstag) und versprach den Klassenverbleib: „Natürlich gibt es Schwächen, sonst hätten wir nicht so wenige Punkte. Aber das ist alles korrigierbar. Nicht sofort, vielleicht dauert es eine Zeit. Aber am Ende wird es reichen.“