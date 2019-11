Erneut gegen Fortuna : Lewandowski erstmals torlos diese Saison

Düsseldorf Robert Lewandowski hat zum ersten Mal in dieser Saison nicht getroffen. Fortuna ist der einzige Bundesligist gegen den der Pole noch kein Tor erzielt hat.

Natürlich in Düsseldorf! Wo sonst hätte Robert Lewandowski zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Saison torlos bleiben sollen? Gegen jeden anderen Bundesliga-Club war Bayern Münchens Torjäger bislang erfolgreich - nur gegen Fortuna nicht. Daran änderte sich auch beim 4:0 (3:0) in Düsseldorf nichts. Nach elf Spielen, in denen der Pole regelmäßig getroffen und dabei insgesamt 16 Tore geschossen hatte, blieb er somit am Samstag erstmals torlos.