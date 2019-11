Möglicher Veh-Nachfolger beim 1. FC Köln : Hannover 96 bestätigt Vertragsauflösung mit Ex-Manager Heldt

Hannover Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat bestätigt, dass er den Vertrag mit seinem ehemaligen Sportdirektor Horst Heldt aufgelöst hat.

Man habe sich am 4. Oktober darauf verständigt, das „Vertragsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen vorzeitig zum 30. September 2019 zu beenden“, teilte der Klub am Freitag mit. Über die Details der Vertragsauflösung hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart.