Ex-Trainer : Köln löst Vertrag mit Beierlorzer auf

Köln Nur knapp eine Woche nach der Trennung hat der 1. FC Köln den Vertrag mit Trainer Achim Beierlorzer aufgelöst. Einen Nachfolger gibt es noch nicht, aber der Manager-Kandidat Horst Heldt wäre für die Kölner sofort verfügbar.

Der 1. FC Köln hat unter die Doppel-Trennung von Sportchef Armin Veh und Trainer Achim Beierlorzer endgültig einen Schlussstrich gezogen. Am Freitag gab der Fußball-Bundesligist bekannt, dass nun auch der bis 2021 datierte Vertrag mit Ex-Trainer Achim Beierlorzer einvernehmlich gelöst wurde. „Damit haben wir für beide Seiten eine sehr faire Lösung gefunden“, sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in einer Vereinsmitteilung.

Am Tag vor der Beurlaubung von Beierlorzer am vergangenen Samstag hatte Köln bereits die bis 2020 datierte Vertragssituation mit Sportgeschäftsführer Armin Veh einvernehmlich beendet. Seither sind im Club zwei Führungsposten vakant. Nachfolger standen am Freitag noch nicht fest.