Dardai kommt wohl nicht : Nächster Trainer-Kandidat soll dem 1. FC Köln abgesagt haben

Köln Wunschkandidat Pal Dardai soll nach übereinstimmenden Medienberichten dem Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln bei dessen Trainersuche abgesagt haben. Dardai war bis zum Sommer Cheftrainer von Hertha BSC.

Sowohl Dardai als auch der FC waren am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Am vergangenen Donnerstag hatte Kölns Interims-Sportchef Frank Aehlig noch gesagt, „das Ziel ist weiterhin, am Montag einen Trainer präsentieren zu können.“ Für Montag ist um 15 Uhr eine Einheit angesetzt. Sollten die Kölner nicht doch noch bis dahin einen Coach gefunden haben, soll André Pawlak das Team auf das kommende Spiel am Samstag bei RB Leipzig vorbereiten. Pawlak hatte als Interimslösung nach der Trennung von Markus Anfang im Frühjahr den Aufstieg perfekt gemacht. Als alternative Kandidaten gelten nun Markus Gisdol, Markus Weinzierl und Tayfun Korkut.