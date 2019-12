Formel 1 : 2021 keine Traumehe zwischen Mick Schumacher und Ferrari

Maranello Die potenzielle Formel-1-Traumehe zwischen Mick Schumacher (20) und Ferrari wird 2021 noch nicht Realität. Ein Aufstieg des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher zur Scuderia in der übernächsten Saison komme "zu früh".

Das sagte Teamchef Mattia Binotto am Donnerstag in Maranello: "Es wird wichtig sein, Fahrer mit etwas Erfahrung zu haben, denn die Autos werden komplett neu sein." Zur Saison 2021 ändert sich das Reglement in der Königsklasse.