„Er ist ruhig geblieben“ : Ferrari-Teamchef Binotto lobt Vettel

Düsseldorf Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hat den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nach der schwierigen Saison 2019 für dessen Krisenmanagement gelobt.

„Was mir an Sebastian gefallen hat, war, dass er ruhig geblieben ist, sich in die Sache reingearbeitet hat, um zu verstehen, was er an sich und am Auto verbessern muss", sagte der Italiener dem Fachmagazin auto motor und sport.