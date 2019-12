Saisonfinale in Abu Dhabi : Renault verabschiedet Hülkenberg mit Spalier und Perücken

Abu Dhabi Nico Hülkenberg wurde vor seinem letzten Rennen für Renault und vorerst auch in der Formel 1 von seinem Team gefeiert. Die Crew bedankte sich mit einer besonderen Geste bei dem Emmericher.

Für Nico Hülkenberg hat es kein Happy End in der Formel 1 gegeben. Der Renault-Pilot ist in der Schlussphase seines vorerst letzten Grand Prix am Sonntag noch aus den Punkterängen gerutscht. Hülkenberg raste in Abu Dhabi lange auf Punktekurs, musste aber auf der letzten Runde Rivalen passieren lassen und wurde in seinem 177. Grand Prix nur Zwölfter. „Nico, es waren großartige drei Jahre. Danke dir vielmals“, funkte der Kommandostand. Hülkenberg blieb aber erneut ohne Podest - so eine lange Frustserie hat kein anderer Fahrer vorzuweisen.