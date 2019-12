Spektakulärer Wechsel in der Formel 1? : Ferrari bestätigt Gespräche mit Lewis Hamilton

Spektakulärer Wechsel in der Formel 1?

Maranello Kommt es im kommenden Jahr zu einem spektakulären Wechsel in der Formel 1? Ferrari hat nun erstmals eingeräumt, Gespräche mit Lewis Hamilton geführt zu haben.

Ferrari hat Gespräche mit Lewis Hamilton über einen Formel-1-Wechsel eingeräumt. Die Scuderia sei „sehr geschmeichelt“, dass der sechsmalige Weltmeister und weitere Fahrer Interesse an einer Anstellung hätten, zitierten englische Medien am Donnerstag Ferrari-Präsident Louis Camilleri in Maranello.