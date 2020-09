Am Nürburgring : Mick Schumacher gibt sein Formel-1-Debüt

Mick Schumacher. Foto: dpa/Hassan Ammar

Köln Am 9. Oktober ist es so weit. Dann wird Mick Schumacher, der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, sein Debüt in der höchsten Motorsport-Rennklasse geben – und zwar im freien Training am Nürburgring.

Mick Schumacher wird beim nächsten WM-Lauf am Nürburgring sein Debüt in der Formel 1 geben und im ersten freien Training am 9. Oktober in einem Alfa Romeo sitzen. Das gab das Team am Dienstag bekannt. "Ich bin überglücklich, diese Chance zu bekommen", wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher in dem Statement zitiert: "Die Tatsache, dass meine erste Teilnahme an einem Formel-1-Wochenende vor meinem Heimpublikum am Nürburgring stattfindet, macht es noch viel spezieller."

Schumacher, aktueller Spitzenreiter in der FIA Formel 2, wird in der Eifel das Auto des Italieners Antonio Giovinazzi übernehmen. Der Brite Callum Ilott erhält eine Chance bei Haas. Schumacher und Ilott sind Mitglieder der Ferrari-Junioren-Akademie, Ferrari ist Motorenlieferant von Alfa und Haas. In Abu Dhabi wird der Russe Robert Schwarzman, ebenfalls Ferrari-Junior, sein Debüt im freien Training geben.

In den nächsten zehn Tagen, so Schumacher, werde er sich "gründlich vorbereiten, um den bestmöglichen Job für das Team zu erledigen und so viele Daten wie möglich zu liefern." Dazu gehört auch, dass er am Mittwoch mit seinen beiden Kollegen in einem Ferrari der WM-Saison 2018 Testfahrten bestreiten wird.

Mick sei "eines der großen Talente", sagte Alfa-Teamchef Fred Vasseur: "Er ist offensichtlich schnell, aber er ist im Cockpit auch sehr beständig und reif, alles Eigenschaften, die einen kommenden Champion auszeichnen." Schumacher hatte im vergangenen Jahr in Bahrain Testfahrten für Alfa bestritten.

Ferrari hat den Test für seine Nachwuchsfahrer organisiert, damit "unsere besten Junioren so gut wie möglich vorbereitet sind auf diesen besonderen Moment", sagte Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies: "Es wird ihre Chance sein, sich mit einem Formel-1-Auto vertraut zu machen, das viel komplizierter ist als das Auto, das sie im Moment fahren."

