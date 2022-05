Rennergebnis bleibt bestehen : Ferrari-Proteste gegen Red Bull abgewiesen

Update Monaco Charles Leclerc hat in seiner Heimat Monaco den Sieg verpasst. Anschließend scheiterte sein Ferrari-Team am Grünen Tisch mit einem Protest gegen Red Bull.

Schrecksekunde in Monaco : Auto von Schumacher bricht nach Unfall in zwei Teile

Leclercs Ärger wäre ohnehin auch mit einem Erfolg am Grünen Tisch kaum zu lindern gewesen. „Ich habe keine Worte, eieiei. Die Saison ist noch lang, aber so etwas dürfen wir einfach nicht tun!“, funkte der am Boden zerstörte Ferrari-Star nach seiner Zieldurchfahrt an seinen Kommandostand - der ihm, gemeinsam mit dem unmittelbar vor Rennstart einsetzenden Regen, den Heimsieg geraubt hatte.