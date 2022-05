Hoffnung bei den Silberpfeilen : Mercedes kämpft sich zurück

Barcelona Ferrari leckt seine Wunden, Red Bull wundert sich über einen merkwürdigen Sieg - und Mercedes ist plötzlich wieder selbstbewusst. Gibt es bald drei Siegerteams in der Formel 1?

Charles Leclercs lebloser Ferrari stand schon am Montagmorgen in Maranello auf der Rampe. Bei Max Verstappen und Red Bull indes wollte man dem trügerischen Doppelsieg auch am Tag danach nicht trauen. Wirklich hoffnungsfroh begann die Woche nur bei denen, die in diesem Jahr noch gar kein Formel-1-Rennen gewonnen haben.