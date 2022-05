„Geld ist kein Problem“ : Andretti-Sohn kämpft weiter um ein elftes Formel-1-Team

Will unbedingt in die Formel 1 einsteigen: Michael Andretti. Foto: AP/Paul Sancya

Miami Wird es bald in der Formel 1 einen elften Rennstall geben? Wenn es nach Michael Andretti geht, dann schon. Er kämpft darum, endlich ein eigenes Team an den Start zu stellen.

Derzeit starten zehn Teams in der Motorsport-Königsklasse. Zuletzt war 2016 der US-Rennstall Haas neu hinzugekommen. Dem Vernehmen nach gibt es aus den Reihen der Teams Widerstand gegen weitere Teilnehmer, weil diese den Anteil jedes Rennstalls an den Einnahmen der Rennserie verringern würden.

Das Interesse in den USA an der Formel 1 ist zuletzt sprunghaft gestiegen. Grund dafür ist neben der erfolgreichen PR-Arbeit der amerikanischen Eigentümer die Netflix-Serie „Drive to survive“, die der Formel 1 ein neues, junges Publikum verschafft hat. Miami gibt am Wochenende sein Debüt als Renn-Gastgeber. Im kommenden Jahr soll Las Vegas als dritter Grand-Prix-Standort neben Austin und Miami folgen.