Einstieg rückt näher : Porsche und Audi entwickeln bereits Motoren für die Formel 1

Bald könnten zwei neue Motorenlieferanten in der Formel 1 dabei sein. Foto: dpa/Hasan Bratic

Hamburg Fährt Max Verstappen bald mit einem Porsche-Motor in der Formel 1? Der Hersteller soll bereits intensiv an seinem Produkt für die Motorsport-Königsklasse arbeiten. Auch bei Audi haben die Planungen begonnen.

Der Einstieg von Porsche und Audi in die Formel 1 ab der Saison 2026 rückt immer näher. Beide Marken haben bereits damit begonnen, Motoren zu entwickeln, wie Volkswagen-Chef Herbert Diess am Montag bei einer Veranstaltung der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ und der „Wolfsburger Nachrichten“ sagte: „Bei Porsche sind die Pläne schon ziemlich weit fortgeschritten, bei Audi noch nicht ganz so weit.“