Historisches Double : Olympiasieger Finnland auch Eishockey-Weltmeister

Sakari Manninen (vorne) erzielte in der Verlängerung den Siegtreffer. Foto: AFP/EMMI KORHONEN

Update Tampere Olympiasieger Finnland ist zum vierten Mal Weltmeister. Der WM-Gastgeber besiegte am Sonntag im Finale den 27-maligen Titelträger Kanada mit 4:3 nach Verlängerung und nahm damit auch erfolgreich Revanche für die Final-Pleite im vergangenen. Bronze sicherte sich Tschechien.

Mikael Granlund (45./46.), Joel Armia (55.) und Sakari Manninen (67.) als entscheidender Mann erzielten in Tampere die Tore für die Finnen, die erfolgreich Revanche für die 2:3-Niederlage nach Verlängerung im Finale im vergangenen Jahr in Riga nahmen. Dylan Cozens (25.), Zach Whitecloud (58.) und Max Comtois (59.) trafen für die Kanadier, mit 27 WM-Titeln sind die Ahornblätter weiter gemeinsam mit Russland Rekordweltmeister. Die Sbornaja war wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine von der WM ausgeschlossen worden.