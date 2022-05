Eishockey-WM: Schweiz holt sechsten Sieg – Schweden zerlegt Norwegen​

Helsinki Die Schweiz scheint bei dieser Eishockey-WM kaum zu stoppen zu sein. Die Eidgenossen holten den bereits sechsten Sieg und können vor dem Duell mit Deutschland schon fast mit dem Gruppensieg planen.

Die Schweiz hat bei der Eishockey-WM in Finnland nach Startschwierigkeiten ihr sechstes Spiel in Folge gewonnen. Die Eidgenossen bezwangen am Sonntag in Helsinki Außenseiter Frankreich nach 0:2-Rückstand mit 5:2 (0:2, 3:0, 2:0) und stehen mit 18 Punkten an der Spitze der Gruppe A. Am Dienstag (11.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) kommt es dadurch zum Showdown um den Gruppensieg gegen Deutschland, das Kasachstan mit 5:4 bezwang.