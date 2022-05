„Showdown“ gegen die Schweiz : DEB-Team spielt am Dienstag gegen die Schweiz um Platz eins

Helsinki Nach ihrer längsten Siegesserie in der WM-Geschichte haben die deutschen Eishockey-Nationalspieler gegen die Schweiz den nächsten historischen Meilenstein im Blick - den Gruppensieg. Von der Tabellenspitze ist noch nie eine deutsche Mannschaft ins Viertelfinale gestartet.

Am Morgen nach dem historischen Meilenstein herrschte beim DEB-Team lockere Atmosphäre auf dem Eis. Kein Wunder: Durch die längste Siegesserie ihrer WM-Geschichte hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) gleich den nächsten Coup in Helsinki vor Augen. Gegen den ewigen Rivalen aus der Schweiz, der bislang alle sechs Spiele in teilweise beeindruckender Manier in der finnischen Hauptstadt gewonnen hat, kommt es am Dienstag (11.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) zum Showdown um Platz eins - von dem Deutschland noch nie ins Viertelfinale gestartet ist.