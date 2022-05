Gegner steht fest : Deutschland bei Eishockey-WM im Viertelfinale gegen Tschechien

Das DEB-Team trifft nun auf Tschechien. Foto: dpa/Martin Meissner

Helsinki Nach der Niederlage im Penaltyschießen gegen die Schweiz steht seit dem Dienstagabend auch der Gegner für das DEB-Team im Viertelfinale fest.

Deutschland trifft im Viertelfinale der Eishockey-WM in Finnland am Donnerstag auf den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien. Die Tschechen verloren am Dienstagabend in Tampere gegen WM-Gastgeber und Olympiasieger Finnland 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) und belegen zum Vorrundenende in der Gruppe B den dritten Platz.

Deutschland als Zweiter der Gruppe A kann damit am Donnerstag noch einmal in Helsinki antreten. Finnland spielt im Viertelfinale in Tampere gegen die Slowakei, die sich am letzten Vorrundenspieltag noch mit einem fulminanten 7:1 gegen Dänemark in die K.o.-Runde rettete. Die übrigen Viertelfinalspiele am Donnerstag lauten Schweden gegen Kanada und Schweiz gegen die USA.

Die Halbfinalspiele am Samstag und das Endspiel am Sonntag werden in Tampere ausgetragen.

