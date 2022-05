WM-Viertelfinale gegen Tschechien : DEB-Team will Revanche für 2019

Helsinki Vor drei Jahren schied die Eishockey-Nationalmannschaft im WM-Viertelfinale gegen Tschechien aus. Nun in Finnland geht es zum Start der heißen WM-Phase wieder gegen die Tschechen.

Der Blick zurück ist nicht der liebste von Toni Söderholm. Der Eishockey-Bundestrainer schaut stets nach vorne, die Vergangenheit könne man eh nicht ändern. Es gibt da aber ein Spiel in der dreieinhalbjährigen Amtszeit des Finnen, das lässt ihn nicht los. WM-Viertelfinale 2019 gegen Tschechien, am Ende stand es 1:5. Aber das bildete das Geschehen nur unzureichend ab. Lange Zeit schnupperten die Deutschen an der Sensation, waren nach dem Treffer zum 1:3 dann aber „übermotiviert, wir wollten zu schnell ausgleichen“, erinnert sich Söderholm, dessen Team aufmachte und sich weitere Tore fing. Was den Trainer noch lange beschäftigte, hatte sein Team doch die beste Vorrunde seiner WM-Geschichte gespielt und schien bereit, in einem K.o.-Spiel eine Größe des Welteishockeys zu schlagen.