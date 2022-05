Eishockey-WM: Schweden im WM-Viertelfinale — Schweiz bezwingt Kanada​

Helsinki Bei der Eishockey-WM in Finnland hat die Schweiz unter Beweis gestellt, warum sie in diesem Jahr zu den Favoriten zählt. Derweil hat sich Schweden für das Viertelfinale qualifiziert.

Schweden steht bei der Eishockey-WM in Finnland dank tschechischer Schützenhilfe im Viertelfinale. Der elfmalige Weltmeister unterlag in Gruppe B in Tampere den USA zwar nach Verlängerung mit 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1), doch durch das 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) der Tschechen über Norwegen löste Tre Kronor am Samstagabend vorzeitig das Ticket für die K.o-Runde.