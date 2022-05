Eishockey-WM : Kanada folgt Gastgeber Finnland ins Finale

Tampere Kanada hat nach dem Sieg gegen Deutschland-Bezwinger Tschechien das Finale der Eishockey-Weltmeisterschaft erreicht. Zuvor setzte sich Finnland gegen die USA durch und steht zum dritten Mal nacheinander in einem WM-Finale.

Und jährlich grüßt das Murmeltier: Titelverteidiger Kanada und Olympiasieger Finnland bestreiten zum dritten Mal in Folge das Finale einer Eishockey-WM. Im Halbfinale in Tampere fertigte Kanada Deutschland-Bezwinger Tschechien mit 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) ab. WM-Gastgeber Finnland setzte sich knapp und am Ende mit viel Glück 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) gegen die USA durch. Das Endspiel findet am Sonntag ebenfalls in Tampere statt (20.20/Sport1).