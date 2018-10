Krefeld Pinguine: Hofland und Keussen aussortiert

Krefeld Die beiden Spieler aus dem DEL-Kader der Krefelder spielen bei den Planungen von Trainer Brandon Reid vorerst keine Rolle mehr. Der Kanadier baut seine Sturmreihen für die beiden Duelle gegen Augsburg und Mannheim wieder um.

Es ist in der Deutschen Eishockey-Liga ziemlich ungewöhnlich, wenn eine Mannschaft nach zehn Spieltagen keinen einzigen verletzten Spieler zu vermelden hat. „Seitdem ich in Krefeld bin, habe ich es noch nie erlebt, dass alle Spieler gesund sind“, sagte Sportdirektor Matthias Roos am Mittwoch. Trotzdem fehlten Joel Keussen und Diego Hofland beim morgendlichen Training. Beide wurden vorerst von der sportlichen Leitung aussortiert. „Alle Spieler, die beim Training waren, haben die Chance, am Wochenende zu spielen“, sagte Roos. Dazu zählen auch Mike Schmitz, Darren Mieszkowski und Philipp Kuhnekath. Letzteren hat Brandon Reid für das Auswärtsspiel am Freitag in Augsburg so gut wie eingeplant: „Die Entscheidung fällt am Donnerstag nach dem Training“, sagte der Coach. Denn anschließend macht sich das Team schon auf den Weg in die Fuggerstadt. Da auch Patrick Seifert sein Comeback feiern soll, werden sieben Verteidiger und 12 Stürmer auf dem Spielberichtsbogen erscheinen. Im Tor soll Freitag Patrick Klein stehen, am Sonntag im Heimspiel gegen Mannheim Dimitri Pätzold: „Beide sind derzeit sehr gut drauf“, so der Trainer.