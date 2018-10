Krefeld Pinguine: Adrian Grygiel macht die 900 voll

Krefeld Adrian Grygiel hat sein 900. Spiel in der Deutschen Eishockey Liga gemacht. Schluss soll noch lange nicht sein. Denn die Pinguine machen ihm Spaß.

Eigentlich hatte sich Adrian Grygiel in der vergangenen Woche besonders auf das Heimspiel gegen die Eisbären Berlin gefreut. Denn der letzte noch aktive Meister-Pinguin von 2003 stand vor seinem 900. Spiel in der Deutschen Eishockey-Liga. Und so ein Jubiläum feiert man natürlich gerne auf eigenem Eis. Doch stattdessen musste er das Spiel gemeinsam mit Travis Ewanyk als überzähliger Spieler von der Tribüne aus verfolgen. Am Sonntag in Nürnberg, wo der 35-jährige Stürmer sechs Spielzeiten das Trikot der Ice Tigers trug, stand er dann zum 900. Mal auf DEL-Eis und freute sich hinterher, dass diese stolze Zahl mit einem Sieg gekrönt wurde: „Wir gewinnen in dieser Saison Spiele, die wir im vergangenen Jahr noch verloren hätten. Auch wenn wir in Rückstand geraten, können wir immer noch zurückkommen. Unser Team hat einen guten Charakter. Allerdings sollten wir mal schauen, dass wir nicht immer in Rückstand geraten, denn das kann dann auch mal schiefgehen. So wie wir im Augenblick punkten, kann es weitergehen, dann können wir in dieser Saison einiges erreichen. 900 Spiele in der DEL sind etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, dass noch viele dazu kommen.“