DEL: Krefeld Pinguine drehen in Nürnberg das Spiel

Deutsche Eishockey Liga : Pinguine drehen in Nürnberg das Spiel

Torjäger Jacob Berglund (Nr. 12) brachte die Pinguine gegen die Ice Tigers in Führung. Foto: ispfd/ISPFD / IPD

Nürnberg Nach einem 1:3-Rückstand gewannen die Krefelder am Sonntagabend ihr Auswärtsspiel bei den Ice Tigers mit 4:3. Im Schlussdrittel bewiesen die Schwarz-Gelben eine tolle Moral und nutzten ihre Torchancen eiskalt aus.

Die „neuen“ Pinguine sorgen in der Jubiläumssaison der Deutschen Eishockey-Liga weiter für Furore. Am Sonntagabend gewannen die Krefelder bei den Nürnberg Ice Tigers mit 4:3 und feierten im vierten Auswärtsspiel bereits ihren dritten Sieg. Vor 4357 Zuschauern sahen die Gäste lange wie ein Verlierer aus, weil die Hausherren bis dahin deutlich mehr vom Spiel hatten und verdient mit 3:1 führten. Doch in den verbleibenden 20 Minuten bewiesen die Pinguine erneut, dass sie einen Rückstand prima wegstecken können und drehten mit einer starken Leistung und drei Treffern das Match.

Auch wenn die Pinguine am Freitagabend durch die 1:3-Niederlage gegen Berlin erstmals in dieser Saison auf eigenem Eis ohne Punkt geblieben waren, ging die Mannschaft schnell zur Tagesordnung über. „Jetzt heißt es Mund abwischen und in Nürnberg gewinnen“, sagte Martin Schymainski. Am Samstag machte sich das Team dann auf dem Weg ins Frankenland. Philipp Kuhnekath und Joel Keussen stiegen nicht in den Mannschaftsbus. Dafür waren Adrian Grygiel und Travis Ewanyk wieder an Bord. Ein Spieler musste beim Auftaktbully auf der Tribüne Platz nehmen. Etwas überraschend traf es Verteidiger Alex Trivelatto. James Bettauer rückte wieder in die Abwehr. Für Trainer Brandon Reid war am Freitag beim Spiel gegen Berlin zu wenig Verkehr vor dem gegnerischen Tor. Deshalb baute er seine Sturmreihen um. Kirill Kabanov und Gregor Hansen tauschten wieder die Plätze. Den vierten Sturm bildete Tim Miller mit den Rückkehrern Grygiel und Ewanyk. Im Tor erhielt Dimitri Pätzold den Vorzug vor Patrick Klein.

so spielten sie Nürnberg - Krefeld 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) Pinguine: Pätzold - Bruggisser/Ankert, Lefebvre/Bettauer, Riefers/Noonan, - Kabanov/Pietta/Saponari, Costello/Berglund/Caron, Hanson/Trettenes/Schymainski, Grygiel/Ewanyk/Miller. Schiedsrichter: :C. Hurtik (Bad Nauheim), R. Köttsdorfer (Rosenheim): Zuschauer: 4357. Tore: 0:1 (18:23) Berglund (Costello), 1:1 (19:12) Bassen (Jurcina/Dupuis), 2:1 (21:09) Buck (Jurcina/Bast), 3:1 (30:58) Bast (Acton 5-4), 3:2 (48:35) Saponari (Bruggisser/Pietta 6-5), 3:3 (51:27) Pietta (Saponari), 3:4 (55:00) Bruggisser (Caron/Costello). Strafminuten: Nürnberg 4, Krefeld 14.

In den ersten zehn Minuten dominierten auf beiden Seiten die Abwehrreihen, so dass Torchancen Mangelware waren. Daniel Pietta zielte in der ersten Minute am Kasten der Nürnberger vorbei und Dimitri Pätzold war in der siebten Minute gegen Nürnbergs Topsscorer Jason Bast auf dem Posten. Zusehens verstärkten beide Teams ihre Offensivbemühungen. 97 Sekunden vor Drittelende konnten die 70 Krefelder Fans den Führungstreffer von Jacob Berglund bejubeln. Er stocherte nach einem Schuss von Chad Costello den Puck über die Linie. Die Führung hielt aber nur 49 Sekunden. Chad Bassen schaltete vor dem Krefelder Tor am schnellsten und traf zum 1:1.

Im zweiten Drittel wurden die Pinguine gleich kalt erwischt. Brandon Buck tankte sich auf der linken Seite durch und schob den Puck Pätzold durch die Beine ins Netz. Ein Unterzahlspiel überstanden die Krefelder schadlos. In der 26. Minute musste Nürnbergs Kapitän Patrick Reimer auf die Sünderbank. Mit der Überzahl wussten die Pinguine nichts anzufangen. Stattdessen klingelte es in der 31. Minute bei einer Strafe gegen Jordan Caron erneut im Krefelder Tor. James Bettauer lenkte einen Schuss von Bast unhaltbar ins eigene Tor. Auch wenn die Pinguine zwei weitere Strafzeiten überstanden, war es ihrerseits ein ganz schwaches Drittel.