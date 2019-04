Sechster Zugang : Angreifer Gardiner verstärkt die DEG

Der Kader der Düsseldorfer EG für die neue Saison nimmt immer weiter Formen an. Angreifer Reid Gardiner verstärkt den DEL-Klub. Er ist bereits Zugang Nummer sechs.

Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga den Kanadier Reid Gardiner verpflichtet. Der 23-Jährige bekommt einen Vertrag für die Spielzeit 2019/20. Er wird in Zukunft mit der Rückennummer 19 auflaufen.

Gardiner war zuletzt in Amerika für die Utica Comets aus der American Hockey League und die Kalamazoo Wings aus der East Coast Hockey League aktiv. Für Kalamazoo erzielte der Flügelstürmer in der abgelaufenen Saison in 36 Spielen 26 Tore und bereitete weitere 27 Treffer vor. Der Wechsel nach Düsselsorf sei für den Kanadier nun eine „neue Herausforderung“.