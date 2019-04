Eishockey : DEG verpflichtet schwedischen Center Svensson

Düsseldorf Der achtmalige deutsche Eishockeymeister Düsseldorf EG bastelt nach 13 Abgängen weiter an seinem Kader. Der Traditionsverein, der im Viertelfinale der Play-offs gescheitert war, verpflichtete den schwedischen Center Victor Svensson bis 2020.

Die Düsseldorfer EG hat für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga Victor Svensson verpflichtet. Dies teilte der Klub am Freitag mit. Der 29 Jahre alte Schwede wechselt von den Storhamar Dragons aus Norwegen zur DEG. Mit dem Klub wurde Svensson bereits Meister und zuletzt Zweiter. Der Mittelstürmer kam in 64 Spielen auf 25 Tore und 44 Vorlagen.